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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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(Özel Haber) Tosya'da sabah evi yanan vatandaş koşarak oy kullanmaya gitti

16 Nisan 2017 Pazar, 15:38
(Özel Haber) Tosya'da sabah evi yanan vatandaş koşarak oy kullanmaya gitti
(Özel Haber) Tosya'da sabah evi yanan vatandaş koşarak oy kullanmaya gitti

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında evi ve samanlığı yanan Hüseyin Kılıç, yanan evini bırakıp oy kullanmaya gitti.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Suluca köyü Yeşilyurt Mahallesi'nde Hüseyin Kılıç'a ait evde sabaha karşı elektrik kontağından olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Yangın sonrası tüm eşyalarını kaybeden Hüseyin Kılıç, yanan evini ve çocuklarını köyde bırakarak yaklaşık 5 kilometre uzaktaki 110 numaralı sandıkta oy kullanmaya gitti.
Hüseyin Kılıç oy kullanma işlemi sonrasında, "Bu sabah evimi ve tüm eşyalarımı kaybettim. Çocuklarım ve eşim ile açıkta kaldık. Ben bu acıyı yüreğimde yaşarken vatandaşlık vazifemi unutmadım ve yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan sandığa giderek geleceğimiz için oy kullandım" dedi.
(SDA-SÜ-Y)

16.04.2017 15:46:40 TSI
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