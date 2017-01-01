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Bilecik'te siyasetçilerin ve Vali Elban'ın oy kullandığı sandıkların sonuçları belli oldu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasa değişikliği seçimlerinde sonuçları açıklanırken, siyasilerin ve valinin oy kullandığı sandıkların sonuçları belli oldu.

Bilecik Valisi Süleyman Elban, oyunu eşi Beyza Elban ile birlikte Huzurevi'nde 1011 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 1011 nolu sandıkta 283 seçmenden 252 seçmen sandık başına gitti. 252 oy geçerli sayılırken, 7 oy geçersiz sayıldı. Vali Elban'ın oyunu kullandığı sandıktan 119 oy 'evet', 126 oy 'hayır' çıktı. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir Pazaryeri İlçesine bağlı Bozcaarmut Köyünde 1020 nolu sandıkta oyunu kullandı. Eldemir'in kullandığı sandıkta 170 oy 'evet', 18 oy 'hayır' çıkarken, 3 oyda geçersiz sayıldı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, eşi ve 2 erkek çocuğu ile birlikte Bahçelievler Mahallesinde bulunan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 1009 nolu sandıkta oyunu kullandı. 391 seçmenin bulunduğu sandıkta 358 seçmen sandık başına gitti. 344 oyun geçerli sayıldığı bu sandıkta 7 oy geçersiz sayıldı. Tüzün'ün oy kullandığı sandıkta 183 'evet' yönünde oy çıkarken, 161 oy ise; 'hayır' çıktı. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, oyunu Bahçelievler Mahallesinde bulunan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 1005 nolu sandıkta oyunu eşi Fatma Yağcı ile birlikte kullandı. 391 seçmenin bulunduğu bu sandıkta 347 seçmen sandık başına gitti. 343 oyun geçerli sayıldığı bu sandıkta 4 oy geçersiz sayıldı. Başkan Yağcı'nın oy kullandığı 1005 nolu sandıkta 176 'evet', 167 'hayır' yönünde oy çıktı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, oyunu Bilecik Edebali Ortaokulundaki 1089 nolu sandıkta kullandı. 351 seçmenin bulunduğu bu sandıkta 323 seçmen sandık başına gitti. 321 oyun geçerli sayıldığı sandıkta 2 oy geçersiz sayıldı. AK Parti İl Başkanının oy kullandığı sandıkta 156 'evet' çıkarken, 165 oy ise; 'hayır' yönünde çıktı. CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar Bilecik Osmangazi Ortaokulu 1052 nolu sandıkta oyunu kullandı. 377 seçmenin bulunduğu sandıkta 335 seçmen sandık başına gitti. 328 oyun geçerli sayıldı, bu sandıkta 7 oy geçersiz sayıldı. CHP Bilecik İl Başkanın oy kullandığı sandıkta 119 oy 'evet' çıkarken, 209 oy 'hayır' çıktı.

(CKT-MET-Y)



17.04.2017 13:41:46 TSI

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