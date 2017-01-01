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Yıldırım yeni yaşam alanıyla nefes alacak

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:56
Yıldırım yeni yaşam alanıyla nefes alacak
Yıldırım yeni yaşam alanıyla nefes alacak
- Esenevler Mahallesindeki 95 bin metrekarelik alandaki kentsel dönüşüm bölgeye nefes aldıracak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin yürüttüğü ve ilçedeki yaşam standartlarını tümüyle değiştirecek kentsel dönüşüm hamlesi ile Esenevler Mahallesi'nin de çehresi değişecek.
Geleceğin modern şehri için 3 bin 200 hektarlık yüzölçümü bulunan ve bin 125 hektarlık bölümü kentsel dönüşüm ve plan-uygulama alanı ilan edilen yapılacak revizyon bölgeye nefes aldıracak. Plansız yapılaşma ile anılan ilçenin makus talihini kentsel dönüşüm atağıyla değiştirecek Yıldırım Belediyesi, dönüşüm çalışmalarının önemli ayaklarından birini de Esenevler Mahallesinde gerçekleştirecek. Uygulama imar plan taslakları tamamlanan ve avan proje çalışmaları devam eden proje ile birlikte, Yıldırım'ın marka değerini yükseltecek bir bölge ortaya çıkacak. 94 bin 900 metrekare alanda yapılacak uygulamalarla birlikte mevcut 384 yapının yerinde modern bir şehrin izleri yükselecek.
Projeler hazırlanırken dönüşümün tüm aşamalarının titizlikle incelenerek detaylı araştırmalara başvurulduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Dönüşüm projelerimizin felsefesini insan ve vizyon odaklı kentsel gelişme, çevre ve kültür değerlerinin korunması, kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm ile planlama ve altyapı ilişki sistemi gibi unsurlar oluşturuyor. İnsanlarımızın tüm beklentilerine yanıt verecek şekilde yaptığımız projelendirme çalışmaları esnasında, 50 yıl sonrasını göz önünde bulundurarak planlama yapıyoruz. Bunu yaparken, insan ve doğa arasındaki dengeyi unutmadan, geçmişimizin izleri olan kültürler değerlerimizi koruyan, şehri olduğu kadar, insanları da dönüştüren, altyapı sorunları çözüme kavuşturulmuş bir ideal şehir oluşturuyoruz" dedi.
Esenevler Mahallesinde hayata geçirilmesi planlanan dönüşüm uygulaması hakkında bilgi veren Başkan Edebali, "Yıldırım'da sürdürülen dönüşüm projelerinin tamamında olduğu gibi bu mahallelerimizde de çalışmalarımızı büyük hassasiyet içerisinde yürütüyoruz. Yeni Yıldırım vizyonumuza önemli bir artı değer katacak çalışmayı bu bölgeye kazandıracağız. Projemizi 94 bin 900 metrekare alanda uygulayarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselteceğiz. Bölgede fiziki dönüşümün yanı sıra sosyal dönüşümün de tamamlanmasıyla birlikte, mahalle kültürünü ve aileye verilen değeri canlı tutarak ilçemizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
(AÇ)

17.04.2017 16:04:18 TSI
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