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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Rektör Gönüllü bilim fuarını gezdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:59
Rektör Gönüllü bilim fuarını gezdi
Rektör Gönüllü bilim fuarını gezdi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü Esentepe Anadolu Lisesi ve (BİLSEM) Bilim ve Sanat Merkezinde açılışları yapılan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarlarını ziyaret etti.
Rektör Gönüllü, burada öğrenciler ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarını inceledi. Geleceğin bilim adamlarını tebrik eden Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, " Çocuklarımız geleceğe yapacağımız en önemli yatırımdır" dedi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Rektör Gönüllü, Okul Müdürü Mehmet Ali Pektaş ile sergiyi gezerek görüş alışverişinde bulundu. Yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Gönüllü, bilim fuarında emeği geçen herkese teşekkür etti.
(CK-SD-Y)

17.04.2017 17:07:44 TSI
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