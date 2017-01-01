18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'da üreticiler mum ışığı ile işçi arıyor

18 Nisan 2017 Salı, 08:52
Aydın'da üreticiler mum ışığı ile işçi arıyor
Aydın'da üreticiler mum ışığı ile işçi arıyor

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çiftçinin sorunları masaya yatırıldı. Tarımsal üretimin en yoğun illerin başında gelen Aydın'da bazı ürünlerde hasat sezonunun başlaması ile birlikte çiftçinin en büyük sorunlarından birinin tarlada çalışacak işçi bulunamaması olduğu belirtildi. Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, sorunun ciddi boyutta olduğunu belirterek "Bir yanda işsizlikten dert yanan binlerce kişi diğer yanda da çalıştıracak işçi arayan yüzlerce çifti. Aydın'daki işsizlik sıkıntısına anlamak mümkün değil" diye konuştu.
Şu anda Aydın'da çilek ekili olan binlerce dönüm alanda çilek hasadı için çalışmaların başladığını ancak binbir zahmet ile tarlasını ekip ürünü yetiştiren çiftçinin ürünü hasat edecek işçi bulamadığını belirten Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, tarımda bazı iş ve işlemler sadece insan unsuru ile yapılabiliyor. Şu anda çilek hasat sezonuna girdik. Önümüzdeki günlerde diğer ürünlerin hasadı başlayacak. Çilek üretiminde çalışan işçilerin kişi başı yevmiye ücretini dayıbaşı fiyatı da dahil 45 TL olarak belirledik. Ama hala işçi bulma ve fiyat konusunda sıkıntılarımız var. Bunu aşmak için Ziraat Odası ile Belediye ortaklığında bir komisyon kurularak bu fiyatlama konusunun komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Aydın'ın bir tarım şehri olduğunu ve artık büyükşehir olan Aydın'da çevre illerde olduğu gibi bazı sıkıntıların Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı ile çözülebileceğini belirten Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, "Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı bölgelerinde bu konuda yaşanan sıkıntıları Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı ile ortaklaşa hareket ederek çözdüklerini belirtti. Komisyon tarafından yapılan çalışmalar ile hem üretici, hem tüketici hem de çalışan memnun edilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Aydın'da da benzer bir çalışma yapılabilir. Bizim buradaki öngörümüz günlük yevmiye fiyatının asgari ücretin 30'da birine tekabül etmelidir" diyerek tarımda ciddi sıkıntı olan işçi sıkıntısının bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.
(İK)

18.04.2017 09:00:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Motosikletten düşen iki çocuk babası hayatını kaybetti
YEREL

MOTOSİKLETTEN DÜŞEN İKİ ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'da turizmin sorunları basına kapalı konuşuldu
YEREL

AYDIN'DA TURİZMİN SORUNLARI BASINA KAPALI KONUŞULDU
10 hapisle aranan şüpheli oy kullanmak isteyince yakaladı
YEREL

10 HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİ OY KULLANMAK İSTEYİNCE YAKALADI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
&quot;Bahar yorgunluğu ile baş etmek için düzenli beslenin&quot;
YEREL

"BAHAR YORGUNLUĞU İLE BAŞ ETMEK İÇİN DÜZENLİ BESLENİN"
Üniversitelilerden 'Alet Çantası' projesine destek
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERDEN 'ALET ÇANTASI' PROJESİNE DESTEK
Aktaş; &quot;Aydın'daki mera alanları daha aktif kullanılmalı&quot;
YEREL

AKTAŞ; "AYDIN'DAKİ MERA ALANLARI DAHA AKTİF KULLANILMALI"
Aydın'da Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinliği gerçekleşti
YEREL

AYDIN'DA DÜNYA OTİZM FARKINDALIK AYI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
Müftü Topaloğlu, Başkan Alıcık'ı ziyaret etti
YEREL

MÜFTÜ TOPALOĞLU, BAŞKAN ALICIK'I ZİYARET ETTİ
MHP'li Pehlivan; &quot;Türk milletinin verdiği her karar doğrudur&quot;
YEREL

MHP'Lİ PEHLİVAN; "TÜRK MİLLETİNİN VERDİĞİ HER KARAR DOĞRUDUR"
Efeler Belediyesi 400 vatandaşı Ankara'ya taşıdı
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 400 VATANDAŞI ANKARA'YA TAŞIDI
Kursiyerler eserlerini görücüye çıkarttı
YEREL

KURSİYERLER ESERLERİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARTTI
Nazilli'de larva noktalarına yönelik ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL

NAZİLLİ'DE LARVA NOKTALARINA YÖNELİK İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Söke'de Kutlu Doğum konferansı
YEREL

SÖKE'DE KUTLU DOĞUM KONFERANSI
Aydın'da hayat normale döndü
YEREL

AYDIN'DA HAYAT NORMALE DÖNDÜ
Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi
YEREL

KUŞADASI'NA SEZONUN İLK TRANSATLANTİK GEMİSİ GELDİ
Söke'de Çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak
YEREL

SÖKE'DE ÇOCUKLAR 23 NİSAN COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞAYACAK
Başkan Kılıç, yüzde 60 'Evet' çıkaran Köşklülere teşekkür etti
YEREL

BAŞKAN KILIÇ, YÜZDE 60 'EVET' ÇIKARAN KÖŞKLÜLERE TEŞEKKÜR ETTİ
İncirliova'da işyerleri denetleniyor
YEREL

İNCİRLİOVA'DA İŞYERLERİ DENETLENİYOR
Söke polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL

SÖKE POLİSİNDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE
Koçarlı'da atletizm şenlikleri düzenlendi
YEREL

KOÇARLI'DA ATLETİZM ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ
Erdem; &quot;Halk oylaması sonucunda Türkiye kazandı&quot;
YEREL

ERDEM; "HALK OYLAMASI SONUCUNDA TÜRKİYE KAZANDI"
AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den teşekkür
YEREL

AK PARTİ AYDIN İL BAŞKANI ÖZMEN'DEN TEŞEKKÜR
Kuşadası'nda 2 caretta caretta telef oldu
YEREL

KUŞADASI'NDA 2 CARETTA CARETTA TELEF OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü!
DÜNYA

FACEBOOK CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

 1
  • 2 "Anne evlat aşkı"
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 Böyle kaza ne görüldü ne duyuldu!