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Öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi

18 Nisan 2017 Salı, 16:04
Öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi
Öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'Taşımalı Eğitim Toplantısı' İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşti.
Toplantıya Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri Ramazan Akyol ve Beytullah Geçtan, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro memurlarından Selami Yıldırım ve öğrenci servisi şoförleri katıldı.
Toplantıya katılan şirket yetkililerine ve taşıma şoförlerine dikkat edecekleri hususlar hakkında önemli bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Siz şoförler de eğitimin bir parçasısınız, öğrencilere karşı tavır ve davranışlarınızda daha dikkatli olmalısınız. Şoför arkadaşlarımızı öğrencilerimiz rol model alırlar. Onlara iyi bir model olmak gerekiyor. Neticede onlar sizlerin de evlatları sayılır bunu unutmayın ve davranışlarınızı ona göre yapın. Kesinlikle araca sivil yolcu almayınız. Taşımasını yaptığınız öğrencilerimizin güvenliği bizler için çok önemli. Sizler de her öğrenciyi kendi çocuğunuz gibi görüp onları en rahat, konforlu ve güvenli şekilde taşıyınız" dedi.
Taşıma şoförlerinin tamamına yakınının katıldığı bilgilendirme toplantısında taşıtlarda aranacak şartlar, taşımacılığın yükümlülüğü, trafikte uyulması gereken kurallar, taşıma yapan şoförlerin öğrencilere nasıl davranmaları konusunda Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro görevlisi Selami Yıldırım tarafından araç şoförlerine bilgiler verildi.
(AA-SLH-Y)

18.04.2017 16:11:49 TSI
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