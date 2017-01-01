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Bartın'da Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da 2017 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Nusret Dirim başkanlığında yapılan toplantıda yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, kamu kurumların temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda Bartın'da yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Nusret Dirim," İlimizde 2017 yılı ilk üç aylık dönemi içerisinde çalışmaları yapılan yatırım projelerinin sayısı 421'dir. Bu projelerin toplam bedeli 6 Milyar 599 Milyon 971 Bin TL olup, Tahsis edilen ödenek miktarı 306 Milyon 237 Bin TL dir. Mart sonu itibariyle bu ödenekten 17 Milyon 338 Bin TL harcama yapılarak; 421 projeden 28 adeti bitirildi, 120 projede faaliyetler devam etmekte, 21 proje ise ihale aşamasındadır. 2017 yılında bu projelerin dışında Belediyelerimiz tarafından 82 Milyon 266 Bin TL. bedelli 36 adet proje yürütülmekte ve 3 aylık dönem içerisinde 2 Milyon 304 Bin TL harcama yapılmıştır. İlimizdeki yatırımları kısaca Sektörel olarak değerlendirdiğimizde; ilk sırada Ulaştırma sektörü yer almakta, sonrasında sırası ile Tarım, Eğitim, Enerji, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri sektörü gelmektedir" dedi.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kuruluşlar çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

(AY-OA-Y)



18.04.2017 19:31:14 TSI

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