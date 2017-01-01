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Alaşehir Belediyesi, vatandaşın ayağına gidiyor



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MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye BaşkanıDr. Gökhan Karaçoban, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Şeyh Sinan Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Şeyh Sinan Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ve mahalleli tarafından karşılanan Başkan Karaçoban, mahallede yapılması planlanan hizmetler hakkında vatandaşlarla sohbet etti. Yerel yönetim anlayışının temelinde belediye ve vatandaş arasındaki mesafeyi olabildiğince kısaltmak olduğunu vurgulayan Başkan Karaçoban, "Merkezine insanı koyan projelerimizde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu oldukça önemsiyoruz. Şehrimizi modern, sağlıklı ve yaşanabilir haliyle gelecek nesillere el birliği ile taşıyacağız. Burada bize yardımcı olacak en büyük unsur ise ortak akılın önemli sac ayaklarından biri olan hemşerilerimizdir" dedi.

Mahalle ziyaretinde kentsel dönüşüm ve vizyon projeler hakkında da bilgi veren Başkan Dr. Gökhan Karaçoban, "İlçemizde büyük bir dönüşüm hamlesinin içerisindeyiz. Sadece mekanların fiziksel değişimini kapsamayan dönüşüm aynı zamanda sosyal dönüşümle desteklenecek. Kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak komşuluk ilişkilerine, mahalle kültürüne büyük önem veriyoruz. Mahalle kültürünü koruyarak sosyal ve ekonomik yönden modern Alaşehir'in inşasını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

(ÖND-Y)



19.04.2017 14:49:18 TSI

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