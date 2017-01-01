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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Başkan Çiftçi'den Harran'a teşekkür ziyareti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:35
Başkan Çiftçi'den Harran'a teşekkür ziyareti
Başkan Çiftçi'den Harran'a teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 16 Nisanda gerçekleştirilen halk oylamasında Şanlıurfa'ya ilçeler arasında Türkiye birinciliği getiren Harran'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
16 Nisan halk oylamasında Büyükşehirler arasında yüzde 70.8 evetle 4'üncü olan Şanlıurfa'ya 957 ilçe arasında yüzde 97.27 evet oranı ile Türkiye birinciliğini Harran ilçesi getirdi. Akçakale ise yüzde 95.23'lük oy oranıyla Türkiye üçüncüsü oldu. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Hilvan Belediye Başkanı Ali Aslan Bayık ve Büyükşehir Belediye meclis üyeleriyle birlikte Harran ilçesine teşekkür çıkarması yapan Başkan Nihat Çiftçi, ilk olarak Harran Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ile bir araya gelen Başkan Nihat Çiftçi, elde edilen başarının Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin başarısı olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti. Çok yüksek bir oran ile Şanlıurfa'ya birinciliği yaşatanlara minnet duyduğunu ifade eden Başkan Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıdan sonra meclis üyelerimizle birlikte referandumda yüzde 97.27 ile ilçe kategorisinde birinciliği getiren Harran'ı ziyaret ettik. Hayat-i Harrani, El-Baddani, İmam Bakır'ın memleketindeyiz. Bu memleket her zaman değerlerine önem veren, bilim üreten bir merkezdir. Buradaki halk oylamasında vatandaşlarımız arasında çok güzel bir birliktelik vardı. Halk oylamasını yürüten ilçe teşkilatımıza, ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza, ilçe belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ile Harran halkına teşekkür ediyorum. Çok yüksek oranla bize birinciliği yaşattıkları için kendilerine minnettarız. Zaten genel olarak Şanlıurfa büyükşehir kategorisinde 4'üncü sırada yer aldı ve bu bizim için çok önemli. Biz de bugün Harran'da yaşayan halkımızı temsilen belediye başkanı ve ilçe başkanımıza ziyarette bulunduk. Kendilerine emeklerinden, çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Harran ilçesine ve Şanlıurfamıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
İlçe ziyareti kapsamında Harran Belediyesi tarafından ilçe girişinde yapılan 15 Temmuz Anıtını ziyaret eden Başkan Nihat Çiftçi, "Allah bu ülkeye bir daha 15 temmuz geceleri yaşatmasın" dedi.
(Şİ-SD-Y)

19.04.2017 16:44:33 TSI
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