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İlkadım'da Levent ile Şirin Müzikali

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:25
İlkadım'da Levent ile Şirin Müzikali
İlkadım'da Levent ile Şirin Müzikali
- Çocuklara 23 Nisan'a özel müzikal tiyatro hediyesi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi, 2 bin çocuğa 'Levent ile Şirin' macerasının müzikli gösterisini ücretsiz olarak izletti.
İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında milyonlarca küçük okura ulaşan hikaye kitabı 'Levent ile Şirin' serisinin yeni macerasının müzikli gösteri uyarlamasını ücretsiz olarak 2 bin çocukla buluşturdu.
Çocukların gönlünde taht kuran Levent ile Şirin kitaplarının oyuna dönüştürüldüğü müzikal tiyatro gösterisi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Öğleden önce ve sonra 4 farklı seansta 15 farklı anaokulu ve ilkokul öğrencisi 2 bin çocuk, müzikal tiyatro gösterisi ile keyifli dakikalar yaşadı.
Tiyatro müzikali ile çocuklara paylaşma, yardımlaşma, aile ve toplumsal değerler anlatıldı. Kitapların dünyasında çocukların hayal dünyasını zenginleştiren Levent ile Şirin kitaplarının oyuna dönüştürüldüğü müzikal tiyatrosunda çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

"Tiyatro eğitimin önemli bir parçasıdır"
Çocuklarla birlikte tiyatroyu izleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım'ın geleceğinin çocuklarla birlikte inşa edileceğini söyledi. Çocukların gelişiminde tiyatronun eğitici özelliğine dikkat çeken Başkan Tok, "23 Nisan Çocuk Etkinlikleri kapsamında Levent ile Şirin kitaplarının oyuna dönüştürüldüğü müzikal tiyatro gösterisini ücretsiz olarak çocuklarımızla buluşturduk. Çocuklarımızla birlikte olduk, onların heyecanını paylaştık. Tiyatro eğitimin önemli bir parçasıdır. Eğitici ve öğretici müzikal tiyatro ile çocuk kitaplarının renkli dünyasında değerlerimizi öğreten bu karakterlerin yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza paylaşma, yardımlaşma, aile ve toplumsal değerleri anlatıyoruz" dedi.
Program sonunda İlkadım ilçesi sınırlarında 15 anaokulu ve ilkokul olmak üzere Levent ile Şirin Müzikal Çocuk Tiyatrosu'nu izlemeye gelen 2 bin öğrenciye ücretsiz olarak Dünya Çocuk Klasikleri kitabı hediye edildi.
(ED-SLH-Y)

20.04.2017 15:32:28 TSI
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