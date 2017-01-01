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Hollanda'dan 23 Nisan misafirleri geliyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Türkiye Beyazay Derneği bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı illerde çeşitli etkinlikler ile kutlamaya hazırlanıyor. Beyazay Derneği Düzce Şubesi, Sakarya Şubesi ile işbirliği yaparak Hollanda'dan engelli misafirleri ağırlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Hollanda'dan 9 zihinsel engelli ve aileleri Düzce ve Sakarya'da çeşitli etkinliklere katılacak. Türkiye Beyazay Derneği Batı Bölgesi Başkanı ve Düzce Şubesi Başkanı Nurullah Çelebi, 23 Nisan Bayramının engelliler kapsamında özel olarak kutlanacağını belirtti. Türkiye Beyazay Derneğinin dünyadaki tüm engellilerle dayanışma için de bulunduğunu belirten Nurullah Çelebi program hakkında şu bilgileri verdi "Dünyada çeşitli ülkelerin çocuklarını buluşturan tek bayram 23 Nisan bayramıdır. Beyazay derneği olarak bu yıl Hollanda'dan 9 zihinsel engelli çocuğumuzu ve ailelerini Düzce ve Sakarya'da ağırlayacağız. Bunun için Düzce ve Sakarya şubeleri olarak ortak bir program geliştirdik. 23 Nisan coşkusunu ve heyecanını yaşamak için misafirlerimizi çeşitli aktiviteler ile buluşturacağız. Cumayeri Rafting alanında, rafting ve zipline yapılacak. Düzce Belediyesi ziyaretin ardından, müze ve şehir turu yapılacak. At çiftliğinde bir süre önce hayata geçirdiğimiz Dört Nala Projesindeki atla terapi uygulamalarını yapacağız. Amacımız engelli çocuklarımızla dayanışmayı, sevgiyi paylaşmaktır."

(TT-AY)



20.04.2017 16:29:19 TSI

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