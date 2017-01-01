zan ve Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması

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Ezan ve Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması

- Yıldız Sada" ve "Yıldız Nida" Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve "Yıldız Bilaller" Ezan okuma il yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Yıldız Sada" ve "Yıldız Nida" Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve "Yıldız Bilaller" Ezan okuma il yarışmaları yapıldı.

Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu salonunda gerçekleştirilen yarışmalara Kırklareli merkez, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler katıldı.

"Yıldız Sada" Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma il yarışmasında Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Karlı birinci, Pınarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mikail Yazıcı ikinci, Merkez Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mohamad Alkhaled üçüncü oldu.

"Yıldız Nida" Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma il yarışmasında Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Ebrar Kurnaz birinci, Vize İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hediye Sarıgöl ikinci, Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazlı Namlı üçüncü oldu.

"Yıldız Bilaller" Ezan okuma il yarışmasında Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tolga Meraklı birinci, Kırklareli merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bariş Kahyalar ikinci, Pınarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Doğukan Ahmed Aydeniz üçüncü oldu.

(KA-MEF-Y)



21.04.2017 10:35:31 TSI

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