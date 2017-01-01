YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehirin Akhisar'daki çalışmaları yerinde incelendi

Büyükşehirin Akhisar'daki çalışmaları yerinde incelendi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar'da büyükşehir belediyesinin çalışma yapacağı sokaklarda incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki çalışmaları devam ediyor. Akhisar ilçesinde de çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları yakından takip ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu Akhisar'daki çalışmaları yerinde inceledi. Gençoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, şube müdürleri ve yetkililer eşlik etti. Bazı kurumların altyapı çalışmalarının tamamlanmasından itibaren üst yapı çalışmalarına geçileceğini belirten Gençoğlu, kötü durumda olan sokaklarda yapılacak üstyapı çalışmaları ile Akhisar'ın modern sokaklara kavuşacağını belirtti. Sokaklarda vatandaşlarla da bir araya gelen ve sohbet etme fırsatı bulan Gençoğlu, istek ve talepleri de dinledi. Gençoğlu, "Akhisarlı vatandaşlarımız için önemli olan sokaklarda altyapı çalışmaları bazı yerlerde devam ediyor, bazıları ise tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut sokaklarda inceleme gerçekleştirdik. Üstyapı çalışmaları ile kötü durumda olan sokaklarımızda gerekli çalışmaları yapacağız ve modern bir görünüme kavuşturacağız" dedi.

(SC-Y)



21.04.2017 13:16:44 TSI

NNNN

