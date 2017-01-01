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Acıgöl'de öğrenci velilerine zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık eğitimi verildi

21 Nisan 2017 Cuma, 14:36
Acıgöl'de öğrenci velilerine zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık eğitimi verildi
Acıgöl'de öğrenci velilerine zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

İsa Saatçioğlu
NEVŞEHİR (İHA) - Acıgöl ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulunda öğrenci velilerine yönelik zararlı alışkanlıklar ile ilgili seminer düzenlendi.
Acıgöl Kaymakamlığı tarafından Başbakanlık tarafından yayımlanan, 'Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Politika ve Strateji Belgesi' konulu genelgeye istinaden Atatürk İlkokulunda öğrencilere seminer düzenlendi. Düzenlenen seminere Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koyuncu, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.
Halk Sağlığı Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Uzmanı Hümeyra Bağan tarafından verilen seminere öğrenci velilerine zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan çocukların nasıl uzak tutulabileceği konuları anlatılırken ailelerin yardım talep etmeleri doğrultusunda hizmet vermeye de hazır olduklarını söyledi.
Acıgöl Atatürk İlkokulunda düzenlenen seminer öğrenci velilerinin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.
(COŞ-SK)

21.04.2017 14:44:05 TSI
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