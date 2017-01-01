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Vali Aktaş, görevini çocuklara devretti

21 Nisan 2017 Cuma, 15:09
Vali Aktaş, görevini çocuklara devretti
Vali Aktaş, görevini çocuklara devretti

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Karabük Valisi Mehmet Aktaş, , görevini bir günlüğüne Kayabaşı İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 4.sınıf öğrencisi Ayşe Gül Akçay'a devretti.
Vali Aktaş'ın makamında gerçekleşen temsili yer değiştirmeye, çocuk Vali Ayşe Gül Akçay ile birlikte İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, Şube Müdürü Muhammet Nuri Ataseven, Kayabaşı İlköğretim Okul Müdürü Recep Börekci, Sınıf Öğretmeni Ali Ayar ve 4. Sınıf öğrencileri Zeynep Beykoz ve Eren Özbay katıldı.
Makama oturma fırsatı verdiği için makamın gerçek sahibi Vali Mehmet Aktaş'a teşekkür eden çocuk Vali Ayşe Gül Akçay, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Burada bütün çocukları temsil ettiğim için ayrıca bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Biz çocuklara bu özel günü hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün bizler için bir bayram, dünya çocukları ile aramızda bir dostluk köprüsüdür. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun barış içinde eğitim almak tüm çocukların hakkıdır. Bu vesileyle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." dedi.
Makam koltuğuna oturan çocuk Vali Ayşe Gül Akçay ve diğer öğrencilerle sohbet eden Vali Aktaş, "Bu anlamlı günü Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza bir bayram olarak armağan etmiştir. Çocuklarımızın iyi eğitilmesi, topluma ve insanlığa hayırlı bireyler olması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızı yetiştiren anne ve babaları ile öğretmenlerine teşekkür ederim. Hayatımıza anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.
(ÇU-YE-Y)

21.04.2017 15:16:57 TSI
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