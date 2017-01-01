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Bilecikspor taraftar grubu Belekoma Tayfa'dan açıklama

21 Nisan 2017 Cuma, 17:52
Bilecikspor taraftar grubu Belekoma Tayfa'dan açıklama
Bilecikspor taraftar grubu Belekoma Tayfa'dan açıklama
- "Madem stat depreme dayanaksız neden stadın altında amatör branşlar antrenman yapıyor?"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecikspor taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, 23 Nisan günü oynanacak BAL play-off yükselme maçı öncesi bir basın açıklaması yaptı.
Belekoma Tayfa Taraftar Grubu liderlerinden Samet Avcı, Orkun Emir ve ÜNİ 11 Grubu lideri Gökalp Aslan'ın ortaklaşa yaptığı açıklamada, 2007 yılında 3. Lig'den düşen Bilecikspor'un 10 sene sonra hayatı bir maça çıkacaklarını söylediler. Açıklamada, "Bir şehir düşünün 10 sene önce hayalleri küme düşmüş. 10 senedir Amatör Lig'den çıkmak için her sene yeni umutlarla ve ilk günde ki gibi aynı inanç ve hırsla yoluna devam etmeye çalışıyor. 10 senenin ardından emeklerimizin karşılığını bu sene yani 2016-2017 sezonunu şampiyon olduk ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmak için Bileciksporumuzun Bozüyük temsilcisi Vitraspor ile play-out maçı oynamaya hak kazandı. Bilindiği üzere play-out maçları şehir merkezlerinde oynanıyor ve bu maç da bizim evimiz, yuvamız 5 bin 150 kapasiteli Edebali Stadında oynanacak. 3 sene önce kar yağışından dolayı yıkılan çatının sonucunda geçen sene o statta yine Vitraspor ile oynadığımız müsabakada 6 binden fazla kişi vardı. Yine geçen sene o statta üniversitenin mezuniyet töreni yapıldı. Ayrıca rektör isteyince mezuniyet töreni yapılıyor, fakat iş spora gelince hiç kimse bu şehrin görüşlerine saygı duymuyor. Bu hafta sonu oynayacağımız final maçı için ise; bizleri kendi evimizdeki maçta bizleri deprem gerekçesiyle kocaman tribüne bizi almayıp, 300 kişilik mavi tribüne geçmemizi istiyorlar. Madem stat depreme dayanaksız, neden stadın altında amatör branşlar antrenman yapıyor? Ayrıca deplasman takımı Vitraspor taraftarına 600 kişilik kale arkası diye nitelendirdiğimiz tribüne girecekler. Şimdi soruyoruz bu şehrin ileri gelenleri, bu şehrin mülki idare amirleri bizim kendi şehrimizde deplasman yaşamamıza göz mü yumacaksınız? Tabii ki de yumacaksınız, çünkü yıllardır böyle yapıyorsunuz zaten. Biz hayatımız da ilk defa bu kadar sahipsiz bir şehir gördük. Bu şehrimiz için kara bir leke olarak kalacaktır. Her ne olursa olsun biz Bilecikspor taraftarı olarak hocamızın ve takımımızın sonuna kadar yanındayız, kimse bu taraftarın duygularıyla oynamasın. Unutmasınlar ki bu şehrin en büyük sivil toplum örgütü Bilecikspor taraftarıdır, düğün evine erkek tarafını almamak kimsenin haddine değildir ve son olarak bu kararlar verilirken bizim düşüncelerimize saygı duymayan hiç bir idari amirin yanında olmayacağız, 23 Nisanı bekleyin" dediler.
(CKT-MET-Y)

21.04.2017 17:59:35 TSI
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