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Başarı ve mutluluk yeteneklerin keşfedilmesiyle geliyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen eğitim programında; İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Ayşen Laçinel öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Ayşen Laçinel, iş seçimi, hayatta başarı ve mutluluk üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Kendi çalışma hayatı üzerinden deneyimlerini paylaşan Laçinel, mutlu ve başarılı insanların yetkinliklerini fark eden, güçlü yönlerini bilen ve güçsüz özelliklerini geliştiren insanlar olduğunun altını çizdi.

Mutluluğun bir şeye sahip olmakla ilgili bir kavram olmadığını dile getiren Ayşen Laçinel, hayatın anlamını kendini fark etmek şeklinde tanımlayarak yaşadığı anın değerini fark eden insanların daha mutlu olduğunu ifade etti.

İnsanların yeteneklerini fark etmeleri için "Hangi işi yaparken keyif alıyorum?" sorusunu kendilerine sorması gerektiğini belirten Laçinel, kişilerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarının önemi üzerinde durdu. Yeteneğinin ve ilgisinin olduğu alanlarda bireylerin harikalar yaratabileceğine dikkat çeken davetli konuşmacı, öğrencilerle "Algılanan Algı" başlıklı bir çalışma yaparak kendilerinin yetenekli ve geliştirebilecekleri özelliklerini keşfetmelerine imkan sağladı.

Öğrencilere kariyerlerinde başarı ve mutluluğu yakalamaları için yeni bakış açıları kazandıran program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(AY)



22.04.2017 12:32:27 TSI

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