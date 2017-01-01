23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sepaş Enerji'nin uçurtma hediyesi, çocukları sevindirdi

23 Nisan 2017 Pazar, 15:23
Sepaş Enerji'nin uçurtma hediyesi, çocukları sevindirdi
Sepaş Enerji'nin uçurtma hediyesi, çocukları sevindirdi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali'nin sponsoru olan Sepaş Enerji festivalin son gününde binlerce çocuğu hediye ettiği uçurtmalarla sevindirdi.
Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, 23 Nisan'da Çocuk Festivali'ne katılan çocuklara uçurtmalar hediye etti. Festival alanında kurulan uçurtma atölyesinde kendi uçurtmalarını tasarlama fırsatı bulan çocuklar, aynı zamanda Sepaş Enerji tarafından hediye edilen uçurtmaların da sahibi oldu. Kısa sürede binlerce uçurtma çocuklar ve ailelerine dağıtıldı. Uçurtma sahibi olan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.
Öte yandan Sepaş Enerji, Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Şirketler Grubu ile Avrupa'nın en büyük 10 enerji şirketi arasında yer alan, 15'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve toplam 55 üretim tesisine sahip CEZ Grubu'un ortaklığında faaliyet gösteriyor. Sepaş Enerji, Türkiye'nin 21 görevli tedarik şirketinden biri olmasının yanı sıra tüm Türkiye'de 1.6 milyon elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti verirken faaliyet alanlarını da her geçen gün genişletiyor.
(İG-RFK-Y)

23.04.2017 15:31:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
23 Nisan'ın en büyük çocuğu Hızır dede
YEREL

23 NİSAN'IN EN BÜYÜK ÇOCUĞU HIZIR DEDE
23 Nisan'a bilim atöyeleri damga vuruyor
YEREL

23 NİSAN'A BİLİM ATÖYELERİ DAMGA VURUYOR
Survivor yarışmacıları çocuklar oldu
YEREL

SURVİVOR YARIŞMACILARI ÇOCUKLAR OLDU
Türkiye'nin dehaları 23 Nisan Festivali'nden çıkacak
YEREL

TÜRKİYE'NİN DEHALARI 23 NİSAN FESTİVALİ'NDEN ÇIKACAK
KO-MEK 23 Nisan'a renk kattı
YEREL

KO-MEK 23 NİSAN'A RENK KATTI
Geleneksel oyunlar çocuklarla hayat buluyor
YEREL

GELENEKSEL OYUNLAR ÇOCUKLARLA HAYAT BULUYOR
23 Nisan çocuklarından dünyaya anlamlı mesaj
YEREL

23 NİSAN ÇOCUKLARINDAN DÜNYAYA ANLAMLI MESAJ
Geleceğin bilim insanları hem eğleniyor hem öğreniyor
YEREL

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR
Büyükşehir kar timi yolları sürekli açık tuttu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAR TİMİ YOLLARI SÜREKLİ AÇIK TUTTU
'Beyaz Tay' 23 Nisan'da çocuklarla buluştu
YEREL

'BEYAZ TAY' 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Çocuklar sokak hayvanları için kulübe boyadılar
YEREL

ÇOCUKLAR SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE BOYADILAR
23 Nisan'a özel spor testi büyük ilgi görüyor
YEREL

23 NİSAN'A ÖZEL SPOR TESTİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
İzmit'te çevreci ordu yetişiyor
YEREL

İZMİT'TE ÇEVRECİ ORDU YETİŞİYOR
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli'de
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK, KOCAELİ'DE
Mobil ekipler 48 mahalleyi bitirdi
YEREL

MOBİL EKİPLER 48 MAHALLEYİ BİTİRDİ
Başkan Doğan: &quot;15 Temmuzu gelecek nesillere aktarmalıyız&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN: "15 TEMMUZU GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ"
Başkan Doğan'a kardeş belediyeden ziyaret
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'A KARDEŞ BELEDİYEDEN ZİYARET
Arıcılık kursu 4. kez açıldı
YEREL

ARICILIK KURSU 4. KEZ AÇILDI
23 Nisan Çocuk Festivali tüm coşkusuyla sürüyor
YEREL

23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ TÜM COŞKUSUYLA SÜRÜYOR
Çocuklar Çikolata Festivalinde buluştu
YEREL

ÇOCUKLAR ÇİKOLATA FESTİVALİNDE BULUŞTU
Boşanmak isteyen eşini kaçırdığı iddiası
YEREL

BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ KAÇIRDIĞI İDDİASI
Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
Çocukları sevindiren sürpriz
YEREL

ÇOCUKLARI SEVİNDİREN SÜRPRİZ
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 4 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...