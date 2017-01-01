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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Büyükşehir'den yeni bir yatırım daha: 9. araç filosu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:07
Büyükşehir'den yeni bir yatırım daha: 9. araç filosu
Büyükşehir'den yeni bir yatırım daha: 9. araç filosu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, makine parkını yenilemeye devam ediyor. 71 iş makinasından oluşan 9. Araç Filosu'nu düzenlediği sade bir törenle kamuoyuna tanıtan Büyükşehir Belediyesi, yeni araçlarla birlikte filosunu 901'e çıkardı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Öksüz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın çizdiği ufukla bu güzel kente en iyi hizmetleri sunmaya devam ediyoruz" dedi. Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mevlüt Vural da, Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'da önemli hizmetlere imza attığını vurguladı. Genel Müdür Vural, "3 yılda bu güzel şehirde önemli işlere imza attık. Yatırım ve projelerle birlikte dolu dolu yıllar yaşadık. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in direktifiyle alt ve üstyapıda önemli çalışmaları hayata geçirdik. İnşallah görev süremiz boyunca bu şehirde içme suyu ve kanalizasyon hattı eksik olan bir ilçe bırakmayacağız" diye konuştu. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, referandumda Erzurum'un büyükşehirler arasında birinci olduğunu ifade ederek, "Bu başarı Erzurum için gurur vericidir" ifadelerini kullandı. Başkan Öz, "Çok iyi bir derece elde ettik. Bu başarı sonrası Başkanımız da şehrimize böyle bir yatırımı kazandırdı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 9. Araç Filosu Erzurum'a hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
"Belediyeler kalkınmanın sacayağıdır"
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında yerel hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, "İleri demokrasi, büyük toplum ve lider ülke hedefine ulaşma noktasında güçlü bir Türkiye'ye doğru ilerlemekteyiz. Bu büyük hedef ve köklü değişimin en temel sac ayaklarından biri olan belediyelerimiz insan odaklı yönetim anlayışıyla yeni ve büyük şehirler inşa etmektedir. 3 yılda hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerle Anadolu'nun bu muhteşem coğrafyasına yaşanabilir ve yüksek standartlarda yenilenmiş yeni bir şehir kuruyoruz" dedi. "Çağın modern gereksinimlerini şehrimizin emrine sunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak adına makine parkımızı sürekli yeniliyoruz" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü. "İşte bugün burada Türkiye'nin gelişen ve değişen şehri Erzurum'a kazandırdığımız 9. Araç Filosu'nun tanıtımı için sizlerle bir aradayız. Üç yılda araç filosunu kat ve kat güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, modern teknolojinin bütün imkânlarından yararlanarak araç parkını yenilemeyi sürdürüyor. Dokuzuncu Araç Filosu'ndaki ekskavatör, kamyon, kamyonet, loder, çekici, treyler, transit, forkliftli vinç, minibüs ve itfaiye araçlarından oluşan toplam 71 yeni araçla ilimizdeki alt ve üstyapı çalışmalarını daha da hızlandıracağız. Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Daire Başkanlığımızın hizmetlerinde kullanılacak olan yeni araç filosu Erzurum'a hayırlı ve uğurlu olsun."
"Erzurum'un kalkınmadaki kutlu yürüyüşü devam ediyor"
Başkan Mehmet Sekmen, "Erzurum'un kalkınmadaki kutlu yürüyüşü devam ediyor" dedi. Sekmen, "İnsanı merkez alan bir anlayış içerisinde sizlerin dua ve desteğiyle Erzurum'u her alanda kalkındırmaya, yeniden ihya ve inşa etmeye devam ediyoruz. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültür ve sanatta, sporda bu mübarek şehri layık olduğu yere taşımak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselen şehri Erzurum'un bu kutlu yürüyüşü, inşallah Yeni Hükümet Sistemi ile birlikte daha da güçlenecek ve daha da büyüyecek. Bizler, milli iradenin mihenk taşı, zaferler şehri Erzurum'a en iyi hizmetleri sunma noktasında gece gündüz demeden çalışmaya dünden daha büyük bir şevk ve heyecanla devam etmekteyiz. Gayret bizden, Tevfik Allah'tan Yeni araç filomuz şehrimizde hayırlı olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'in de bulunduğu protokol üyeleri, Başkan Sekmen ile birlikte araç filosunun açılışını gerçekleştirdi.
(ERZ-Y)

24.04.2017 18:16:12 TSI
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