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Ünlü yazardan Hattuşa'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Türkiye'nin en ünlü yazarlarından Ahmet Ümit, Çorum'un Boğazkale ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak dünyanın en büyük imparatorluğuna başkentlik yapan Hattuşa'daki tarihi ve turistik ören yerlerini ziyaret eden ünlü yazar, daha sonra Çorum Müze Müdürü Dr. Önder İpek ve kendi sanat ekibiyle birlikte İlçe Kaymakamı Turan Soğukoluk'u ziyaret etti.

Ziyarette Ümit ve Soğukoluk, ünlü yazarın Anadolu'daki ilk büyük devlet olan Hititler zamanında, Kadeş Savaşı'ndan az bir süre önce yaşanan ve 3300 yıldır kavuşulmayı bekleyen bir sevdanın taletler üzerine yazılmış hikayesinin anlatıldığı "Ninatta'nın Bileziği" adlı kitaptan uyarlanan önümüzdeki aylarda sahnelenmesi planlanan tiyatro oyunu ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, dünyaca ünlü bir yazarın Hattuşa'yı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "2006 yılında yazdığı "Ninatta'nın Bileziği" isimli eserinde Hititleri, Kadeşi, barışı ve tabletlerde geçen bir sevdayı anlattığı kitabının opera uyarlaması için ekibiyle Hattuşa'ya gelen sayın Ahmet Ümit'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Gerek kitaplarında gerekse oyun uyarlamalarında Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan antik kentimiz Hattuşa'ya yer veren ve tanıtan kıymetli yazarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

(BÖ)



24.04.2017 19:07:00 TSI

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