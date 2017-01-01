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Kırklareli Üniversitesi "2017 Yılı Spor Müsabakaları" başladı

25 Nisan 2017 Salı, 11:30
Kırklareli Üniversitesi "2017 Yılı Spor Müsabakaları" başladı
Kırklareli Üniversitesi "2017 Yılı Spor Müsabakaları" başladı

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte ve yüksekokul takımlarının katılımıyla düzenlenen "2017 Yılı Spor Müsabakaları" başladı.
Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü stadyumunda organize edilen 2017 Yılı Spor Müsabakaları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi futbol müsabakasının başlama vuruşunun Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur Eti İçli tarafından yapılmasıyla start aldı.
Futbolda 9 takım, voleybol erkeklerde 11 takım, bayanlarda 5 takım, basketbolda 10 takım birbiriyle yarışıyor. Masa tenisi ve satranç branşlarında ise bireysel mücadeleler yapılacak. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 2008 yılından beri organize edilen ve geleneksel hale gelen turnuva, 30 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak final müsabakaları ve kupa töreni ile sona erecek.
(KA-MEF-Y)

25.04.2017 11:38:41 TSI
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