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Tokat'ta 6 bin öğrenciye florür uygulaması yapılacak

25 Nisan 2017 Salı, 13:09
Tokat'ta 6 bin öğrenciye florür uygulaması yapılacak
Tokat'ta 6 bin öğrenciye florür uygulaması yapılacak

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta 6 bin öğrenciye yapılması planlan florür uygulaması start aldı.
Tokat'ta, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Programı kapsamında "Sağlıklı Dişlerle Yarınlara" projesi başlatıldı. Proje kapsamında Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Erşan ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı arasında protokole imza atıldı. Vali Yardımcısı Gödekmerdan, yapılan çalışmanın önemine değinerek, "Çocuklarımıza ağız diş sağlığı bilinci vereceğiz. Böylece toplumumuzu sağlık bir toplum haline getirmenin, başlangıç noktasını oluşturacağız. Bu çalışmalarından dolayı projelerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Protokol imza töreni sonrasında okul öncesi öğrencilerine flüorür uygulaması yapıldı. Dişçi koltuğuna oturan minik öğrencilerden bazıları göz yaşlarına hakim olamadı. Çocukları anneleri teselli etmeye çalışırken, diş hekimleri de çocukların korkularını yenmeleri için yoğun gayret gösterdi. Çocuklar ve ailelerine diş sağlığı farkındalığı oluşturmak üzere düzenlenen proje kapsamında öğrencilere kliniklerde genel ağız ve diş taramaları yapıldıktan sonra gerek görülmesi halinde fissür sealant veya flüorür uygulaması yapılacağı kaydedildi.
(Nİ-GF-Y)

25.04.2017 13:18:18 TSI
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