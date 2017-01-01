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Selçuk Üniversitesi 'Tecrübesini' UNİKOP ile paylaştı



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KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kalite Kurulu, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmak, Türkiye'nin gelecek vizyonu ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) üyelerini, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara başkanlığındaki 'Tecrübe Paylaşımı' toplantısında konuk etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleşen toplantıya, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Selçuk Üniversitesi Kalite Kurulu üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi yetkilileri katıldı.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük, toplantıda, "2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu" ve "Kurum Dış Değerlendirme Süreci" konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, yaptığı konuşmada, "Bizim üniversitemizin kaderi, UNİKOP içinde yer alan diğer üniversitelerin kaderinden farklı olmayacak. Var olan kalite kültürünü, kalite iklimini kendi bölgemizde oluşturarak, tüm UNİKOP Bölgesinin böyle bir sürecin içinde yer almasını sağlamamız gerekiyor. Hep beraber bu iklimi oluşturmamız ve bu iklimi burada hakim kılabilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeli ve benzer süreçlerde de tecrübe paylaşımını sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Toplantı, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

(US-AH-Y)



25.04.2017 15:07:20 TSI

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