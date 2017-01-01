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Pamukkale Belediyesi metruk binaları yıkıyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, İlçe sınırları içinde bulunan ve özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terkedilmiş metruk binaların yıkımına devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Deliktaş Mahallesi 1980/5 sokakta bulunan metruk bina mahalle sakinlerinin talepleri üzerine yıkıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımlarına devam ettiklerini belirterek, "Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan, mahalle sakinlerimizin emniyeti ve sağlığı açısında risk oluşturan binaların yıkımını Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.04.2017 15:14:48 TSI

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