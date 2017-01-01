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Melikgazi'ye beton yollar geliyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak yine bir ilk'i gerçekleştirerek ilçe sınırları içerisinde beton yol yapımını uygulayacaklarını söyledi.

Beton yolların asfalta göre yüzde 35 daha ucuz ve 2 kat daha uzun ömürlü belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, yerli hammadde ve yerli üretim ile Türkiye ekonomisine daha çok katlı sağlanacağını ve hizmet kalitesinin artığı gibi petrol gibi dışa bağımlı ekonomiye son verileceğini kaydetti.

Melikgazi'nin coğrafi konumundan dolayı farklı yol koşullarının sahip olması da beton yolların kullanımı açısından önem taşıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç; konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu, sık sık bakım-onarım yapılmak zorunda kalınan kırsal kesim ve eğimli yollar kuşkusuz uygun bir başlangıç noktası olacaktır. Bu açıdan Melikgazi'de beton yollar ilk etap da Ağırnas, Gesi, Kıranardı, Hisarcık gibi bölgelerde gerçekleştireceğiz. Yerli üretim ile daha güçlü, daha dayanıklı ve daha düşük maliyeti olan beton yollar alternatif yollara kıyasla daha yüksek trafik yükünü taşıyabilmesi, daha açık renkli olması dolayısıyla, yollarda ışıklandırma gereksinimini azaltması gibi avantajları nedeniyle Melikgazi olarak tercih edilmiştir. Birçok ülkede yaygın olarak kullanılan beton yollar, ülkenin modern vizyonunu da ortaya koymaktadır. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak global dünya vizyonumuzla beton yollar dönüşümünde Anadolu Belediyelerine örnek olmak istiyoruz. Diğer ülkelere bakıldığında herkes kendi ülke ekonomisini düşünüyor ve beton yolları uzun yıllardır kullanıyorlar. Beton yollara sahip çıkmak Türkiye genelindeki tüm belediyelerin sorumluluğu olmalı böylelikle vatandaşın vergileri beton yollar ile yine Türkiye ekonomisine kazandırılacak."

(SK)



25.04.2017 16:09:43 TSI

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