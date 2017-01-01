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Aykurt, Liman tepe kazılarıyla ilgili önemli tespitlerde bulunuldu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Liman Tepe Kazıları ve Bölge Arkeolojisine Katkıları" başlıklı konferansta Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Aykurt öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı programın açılış konuşmasını Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurperi Ayengin yaptı. Batı Anadolu'da yapılan arkeolojik kazıların önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Ayengin, sözü Ege arkeolojisi alanında birçok çalışması olan Doç. Dr. Ayşegül Aykurt'a bıraktı.

Programın davetli konuşmacısı Doç. Dr. Ayşegül Aykurt, İzmir'in Urla ilçesi yakınlarında yer alan Liman Tepe'nin erken dönemden günümüze uzanan arkeolojikgeçmişiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 1920'de başlayan çalışmaların kesintilere uğrayarak günümüze kadar devam ettiğini belirten Aykurt, Liman Tepe'de neolitik çağdan itibaren yerleşmenin görüldüğünü sözlerine ekledi. Çeşitli çağlara ait buluntular hakkında bilgiler veren davetli konuşmacı, Liman Tepe'de ortaya çıkarılan evlerin, hem Batı Ege, hem Doğu Ege hem de Yunanistan'daki evlere göre boyutlarının daha büyük olduğuna dikkat çekti.

Şehrin topografyası ile ilgili bilgiler de aktaran Doç. Dr. Ayşegül Aykurt, yaptıkları su altı kazıları sonucunda hem klasik hem arkaik olduğu tespit edilen bir limana ulaştıklarını ifade etti. Bu çalışmayı İsrail'den Hayfa Üniversitesi ile ortak bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Aykurt, liman tabanından 4. ve 6. yüzyıllara ait çok sayıda buluntunun ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Soru-cevap şeklinde devam eden program, Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurperi Ayengin'in Doç. Dr. Ayşegül Aykurt'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.

(AY)



26.04.2017 11:28:07 TSI

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