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Büyükşehir Belediyesi diğer illere rol model oldu



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Şanlıurfa ve Tekirdağ Belediyelerinden gelen konuklarını makamında ağırladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, Kırsal Daire Başkanı Yaşar Fırat, Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürü Faik Yüksekyayla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Coşkun Öncel ve Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Yılmaz konuklarına Samsun'da hayata geçirilen belediyecilik hizmetleri ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Yapılan çalışmaları hayranlıkla izlediklerini belirten konuklar, Samsun'da yapılan projelerin kendi belediyelerine de rol model olduğunu belirttiler. Karşılıklı sohbet ve fikir alışverişi sonrası ziyaret sona erdi.

(SAM-SLH-Y)



26.04.2017 14:08:03 TSI

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