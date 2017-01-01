26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisar'da bin 57 konut hak sahiplerine dağıtıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:25
Afyonkarahisar'da bin 57 konut hak sahiplerine dağıtıldı
Afyonkarahisar'da bin 57 konut hak sahiplerine dağıtıldı
- Kura çekiminin ardından vatandaşlar evlerine kavuştu

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Afyonkarahisar'da yapılan bin 57 konut hak sahiplerine dağıtıldı. Kura çekiminde ayrıca şehit aileleri ve gazilerde ev sahibi oldu.
TOKİ tarafından Zafer Mahallesinde yapımı devam eden konutlarda başvuruda bulunup almaya hak kazananlar için daire belirleme kura töreni yapıldı. Hak sahipleri dairelerine Afyonkarahisar 6. Noteri Ali Baykal, huzurunda gerçekleştirilen kurayla kavuştu. Atatürk Spor Salonunda yapılan törene AK Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ege şehit aileleri, gaziler, emekliler ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Kura çekiminde öncelik şehit yakınları, gaziler, engelliler ve emeklilere verildi. Sonrasında ise 3+1 konutların hak sahibi belirleme kuraları çekildi. Kura da isimleri çıkan vatandaşların mutlulukları ise görülmeye değerdi. Kendilerine çıkan konutların blok ve kapı numarasını not eden vatandaşlar sevinçlerini ise yakınlarına sarılarak gösterdiler.
(GC-

26.04.2017 14:33:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ev sahibi olmanın heyecanını yaşadılar
YEREL

EV SAHİBİ OLMANIN HEYECANINI YAŞADILAR

Afyonkarahisar'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Akdeniz:
YEREL

EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AKDENİZ:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
27 Ağustos İlkokulundan örnek olacak doğa etkinliği
YEREL

27 AĞUSTOS İLKOKULUNDAN ÖRNEK OLACAK DOĞA ETKİNLİĞİ
27 Ağustos İlköğretim Okulu öğrencileri 23 Nisan coşkusu yaşadı
YEREL

27 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ 23 NİSAN COŞKUSU YAŞADI
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Vahşi yaşam fotoğrafları
YAŞAM

LEOPAR BU KEZ SERT KAYAYA ÇARPTI!

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim