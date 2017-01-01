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AVM'de çocuklar doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM)'nde çocuklar için şenlik düzenlendi.

AVM meydanında düzenlenen şenlikte, çocuklar Köstebekgiller ile doyasıya eğlendi. Şenlik hakkında açıklamada bulunan Bulvar AVM Pazarlama Müdürü Leyla Ege Alan, her yıl nisan ayını çocuklar için ayırdıklarını belirterek, "Bu yıl da çocuklara yönelik etkinliklerimizin 6'ncısını gerçekleştiriyoruz. Artık bu tür etkinlikleri AVM'mizde geleneksel bir hale getirdik. Bu yıl da 23 Nisan kapsamında Köstebekgiller'in Jurassic tema parkını sergiledik. Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

(ŞB-SLH-Y)



26.04.2017 14:51:14 TSI

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