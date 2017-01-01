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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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ırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

27 Nisan 2017 Perşembe, 07:47
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kılıçözü Sanayi Sitesinde yedek parça esnaflığı yapan motosiklet sürücüsü geçirdiği kaza da hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre M.S. yönetimindeki plakasız motosiklet, Güldiken Mahallesi Güneykent evleri bölgesinde devrildi.
Çevrede bulunanların 112 ekiplerini araması ve polisin de kaza yerine gelmesi sonrası Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(EÖ-AÖ-Y)

27.04.2017 07:55:14 TSI
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