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Gediz yaşam parkında renk cümbüşü

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:28
Gediz yaşam parkında renk cümbüşü
Gediz yaşam parkında renk cümbüşü

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl Mart ayının ilk günlerinde dikilmeye başlayan laleler başta Adnan Menderes Yaşam Parkı olmak üzere kentin dört bir yanını rengarenk bir örtüye büründürdü.
Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu; "Lale Devri ismi ile reform ve kültür zenginliğinin yaşandığı bir döneme adını da veren lale ilkbahar mevsiminde dikilerek, yazın müjdecisi olarak değerlendiriliyor. Rengârenk açan laleler başta Adnan Menderes Yaşam Parkı olmak üzere kentin dört bir yanında muhteşem görüntüler oluşturdu" dedi.
Yaşam Parkında oluşan rengârenk tablo ilçe halkının büyük beğenisini kazanırken, birçok vatandaşta cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görsel şölen yaşatan laleleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.(EFE)

27.04.2017 11:36:09 TSI
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