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Hisarcık yıllar sonra leylek gördü



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yıllar sonra ilk defa görüldü.

Uzun bir yol kat ederek gruplar halinde ilçeye geçen leylekler Koca Çay kenarında ve buğday tarlalarında bu yıl ilk defa görüldü.

İlçede uzun yıllardan sonra bahar aylarında ilk defa leylek gördüklerini söyleyen 61 yaşındaki Hüseyin Pehlivan,"Bizim çocukluğumuzda ilçemizdeki baca, telefon ve elektrik direklerinin üzerlerinde leyleklerin yuvaları bulunurdu. Bahar aylarında küçük gruplar halinde gelen leylekler kuluçka dönemini buradaki yuvalarında geçirirlerdi. Ancak daha sonra leylek yuvaları bozuldu, Koca Çay kirletildi, çevre atıklarla doldu. Bu nedenle bahar aylarında artık leylek göremez olmuştuk. Bu yıl kış aylarının yağışlı geçmesi, Koca Çay kenarındaki tarlalarda sulak alanlar meydana getirdi ve göç esnasında leylekler buralarda bir süre mola vererek karınlarını doyurdular. Birkaç gün kaldıktan sonra gittiler. Yıllar sonra ilçemize tekrar leyleklerin geldiğini görmek çok güzel bir şey. İnşallah önümüzdeki yıllarda da tekrar gelirler" dedi.(MA-EFE)



27.04.2017 11:36:24 TSI

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