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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Haliliye Belediyesinden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:18
Haliliye Belediyesinden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Haliliye Belediyesinden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli 58 personele, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Fen İşleri Müdürlüğünde görevli personellere yönelik gerçekleştirilen eğitime personel şefleri ile işçiler katıldı. Haliliye Belediyesi Toplantı Salonunda iş güvenliği uzmanı tarafından verilen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş kazası ve meslek hastalığı, kanuni haklar ve sorumluluklar, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, sağlık ve güvenlik işaretleri, yangın, güvenlik ile ilgili olaylara müdahale ve araç kullanırken uyulması gereken kurallar başlıklar halinde anlatıldı.
İşçiler merak ettikleri soruların yanıtlarını bulurken, 58 personel yönelik verilen eğitim soru cevabın ardından sona erdi.
(AK-OE-Y)

27.04.2017 15:26:34 TSI
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