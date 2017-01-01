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Şili, Mersin Serbest Bölgesi'nden bir depo satın almak istiyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:41
Şili, Mersin Serbest Bölgesi'nden bir depo satın almak istiyor
Şili, Mersin Serbest Bölgesi'nden bir depo satın almak istiyor
- Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti
- Ziyarette Büyükelçi Silva, Mersin Serbest Bölgesi'nde bir depo satın alarak, buradaki ticaretlerini geliştirmek istediklerini belirtti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Silva, Mersin Serbest Bölgesi'nde bir depo satın alarak, buradaki ticaretlerini geliştirmek istediklerini Başkan Kocamaz'a iletti.
Başkan Kocamaz ile makamında bir araya gelen Büyükelçi Silva ve beraberindeki heyet, Mersin Serbest Bölgesi'nde tarım ürünleri, dondurulmuş balık ve et tarzında ürünleri depolayarak pazarlamak istediklerini belirtirlerken, Başkan Kocamaz da bu fikrin doğru bir karar olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Mersin'in cennetin yeryüzü şubesi olduğunu belirten Kocamaz, "Mersin gördüğünüz gibi cennetin yeryüzü şubesi. Aklınıza gelen her ürün burada yetişir. Türkiye zaten Asya ile Avrupa arasında bir köprü. Serbest Bölge'de bir depo aktarma istasyonu istemelerinin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Tabi bu tür ilişkiler geliştikçe iki ülkenin hangi konularda birbirine katkı sağlayacağı daha iyi görülür. Organize Sanayi'de uluslararası çalışan birçok firma var. Bunların iş kollarından hangileri Şili'de karşılık bulur, bunları değerlendirmek lazım" dedi.
Mersin'in ekonomik anlamda vergi sıralamasında genel bütçeye katkıda 6. sırada yer aldığını vurgulayan Kocamaz, "Limanımız Türkiye'nin kapasite olarak en büyük limanı. Halen de genişletme ve ilave liman düşünceleri var. Bunun yanında lojistik imkanlarımız her geçen gün artıyor. Yeni organize sanayi bölgeleri ile ilgili çalışmalarımız var. Özellikle Silifke bölgesinde mermer yataklarımız çok güçlü ve dünyanın dört bir tarafına şu anda mermer gönderiliyor. Ayrıca Silifke'deki çimento fabrikasından Venezuela'ya çimento götürülüyor. Uzak görünse de demek ki ihtiyaç var ve ihraç yapılabiliyor. Bu karşılıklı ilişkiler ancak birbirini tanıdıkça gelişir ve iş sahaları da ortaya çıkar. Kim kimden neler alabilir daha iyi tespit edilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki iş adamlarının bu tür ticari ilişkilere açık olduklarını ifade eden Kocamaz, müteahhitlik ve inşaat konusunda Türkiye'de marka olmuş ve hatta Amerika'da inşaatlar yapan firmalar bulunduğunu dile getirdi. Kocamaz, "Özellikle son 30 yılda Türkiye'de inşaat konusunda firmalar kendilerini çok geliştirdi. Şu anda dünyanın neresine gidersek gidelim Türk firmalarını görüyoruz. Onun için bana göre iyi bir yol seçmişler. İnşallah buradan karşılıklı olarak olumlu bir sonuç çıkar. Türkiye ürettiği ürünleri ya Ortadoğu'ya ya da Rusya'ya satıyor. Oysa bu pazarlar bizim ürettiğimiz ürünlere yetmiyor. Onun için de bölgemizde çiftçi her geçen gün ekonomik olarak daha geriye gidiyor. Belki siz buraya açarsınız bizimkilere örnek olur" şeklinde konuştu.
Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva ise makamında kendilerini kabul eden Başkan Kocamaz'a teşekkür ederek, Mersin'e ilk defa geldiğini ama bu gelişinin son olmayacağını kaydetti. Geliş amacının Şili ve Mersin arasındaki ticareti geliştirmek olduğunu vurgulayan Silva, "Küçük ülkeyiz ama büyük düşünürüz. Şili, Peru, Meksika, Kolombiya olmak üzere 4 ülke, Mersin Serbest Bölgesi'nde bir depo alıp buradaki ticaretlerini geliştirmek istiyor. 4 ülkenin bu depoda ürünleri olacak ve Türkiye'ye bu ürünler sunulacak. Sadece Türkiye değil, Türkiye'nin doğusundaki ülkelerde de yapmayı planlıyoruz. Doğudaki ülkeler hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Siz yıllardır onlarla ilişki halinde olduğunuz için bize yardımcı olabileceğinizi düşündük. Kısa süredir Türkiye'de olmama rağmen yatırım yapılabilecek çok yer gördüm. Kilometre bazında uzak olabiliriz ama düşünme anlamında düşündüğümüzden daha da yakınız. Burada yaptığınız otobanları, köprüleri gördüm. Şili'de de bunları yapabiliriz. Sizin önerilerinizi almak istiyorum. Kendi insanlarımızı buraya getirerek, nasıl iş yapılacağını göstermek istiyoruz. Ticaret demek bir figür değil, aynı zamanda konuşmak, tanışmak ve birbirinizi anlamaktır" diye konuştu.
Ziyaret sonunda Kocamaz, Silva'ya çini işlemeli mozaik tablo hediye ederken, Silva da Kocamaz'a Türkiye-Şili dostluğu plaketi hediye etti.
(KRY-Y)

27.04.2017 16:49:11 TSI
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