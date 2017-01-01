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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yazıhan'da asfalt çalışması

28 Nisan 2017 Cuma, 12:45
Yazıhan'da asfalt çalışması
Yazıhan'da asfalt çalışması

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Son zamanlarda etkili olan yağışların kesilmesiyle birlikte yol çalışmalarına hız veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde yoğun çalışmalar yapıyor.
2017 çalışma programı kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yazıhan Karaca Mahallesi ile 4 sokağa hizmet veren 6 kilometrelik yolu asfaltladı.
Altyapısı güçlendirilen, yer yer genişletilen ve şarampolleri yapılan yol, Hekimhan Kuruçay köprüsüne de bağlanıyor. Sathi kaplama yapılarak asfaltlanan yolun ulaşım problemi çözüldü.
Bölgede yaşayan vatandaşlar yollarının önceki halinin çok kötü bir durumda olduğunu, toz ve topraktan çok çektiklerini belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler buraya gelerek yolda çalışmalar yaptılar. 6 kilometrelik yolumuz baştan aşağı asfaltlandı. Problemimizin çözümünde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dediler.
Geçen yıl 100 kilometrenin üzerinde yol çalışması
Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçesinde geçtiğimiz yıl da 57 kilometrelik asfalt çalışması, 27 kilometre yol genişletme çalışması, 5 kilometre yeni yol açma çalışması, 20 kilometre bakım onarım çalışması, 1109 kilometre karla mücadele çalışması, Mısırdere - Başpınar grup yoluna ise 1 adet köprü yapmıştı.
(MT-OE-Y)

28.04.2017 12:53:09 TSI
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