28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa'da yaklaşık 4 ayda 9 bin 487 kişi istihdam edildi

28 Nisan 2017 Cuma, 18:41
Manisa'da yaklaşık 4 ayda 9 bin 487 kişi istihdam edildi
Manisa'da yaklaşık 4 ayda 9 bin 487 kişi istihdam edildi
- İŞKUR'a kayıtlı Manisa'da 37 bin 89 işsiz bulunuyor

(Fotoğraflı)

Önder Aydın
MANİSA (İHA) - Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısının ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in belirlediği 25 bin istihdam hedefi doğrultusunda Manisa'da yılbaşından 23 Nisan 2017 tarihine kadar 9 bin 487 kişinin istihdam edildiğini söyledi.
Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun Nisan ayı olağan toplantısı Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde, Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış konuşması yapan Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun ilan ettiği "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında 687 sayılı KHK ile getirilen teşvik ile işverenlerin alacakları her işçi için aylık 773,00 TL işveren maliyetinin düşürüldüğünü söyledi. Bu kapsamda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in de 25 bin istihdam hedefi belirlediğini hatırlatan Karameşe, 23 Nisan 2017 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 9 bin 487 istihdam sağlandığını belirterek, istihdamın artırılmasına yönelik işveren ziyaretleri ve bilgilendirme programlarının devam ettiğini vurguladı. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Sinan Aktaş ise il müdürlüğünün 2017 yılı ilk üç aylık faaliyetleri hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği konuşmasında; Manisa'da İŞKUR'a kayıtlı 37 bin 89 işsiz olduğunu, 2017 yılı ilk üç aylık dönemde özel sektörden 7 bin 37 iş talebi alındığını, kurumum aracılığıyla 2 bin 219 kişinin yerleştirildiğini, 23 Nisan 2017 tarihi itibariyle de il genelinde toplam 9 bin 487 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Aktaş, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında, 57 engelli, 22 emekli, 94 asgari ücretli/işsiz, 2 gazi, 5 şehit yakını olmak üzere toplam 180 ev ziyareti ve sanayide 205 işyeri ziyareti yapıldı. Kurumumuzun düzenlediği programlar hakkında işverenleri bilgilendirme toplantıları sonucunda, gerek ev ziyaretlerindeki vatandaşlarımızın gerekse işverenlerin talep ve önerileri alınarak, Bakanlığımıza iletildi. 2017 yılı Mart ayı sonu itibariyle il müdürlüğümüzce bin 31 katılımcının yer aldığı 422 İşbaşı Eğitim Programı, 266 katılımcının yer aldığı 14 meslek edindirme kursu, 270 katılımcının yararlandığı 11 girişimcilik eğitim programı açıldı" dedi. Aktaş, 39 kamu kurum ve kuruluşu ile 2 bin 100 kişinin istihdam edildiği Toplum Yararına Programların (TYP) 25 Nisan tarihi itibari ile başladığını da sözlerine ekledi.
(ÖND-Y)

28.04.2017 18:49:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minikler ellerini şifaya açtı
YEREL

MİNİKLER ELLERİNİ ŞİFAYA AÇTI
Futbol Cambazları hünerlerini sergiledi
YEREL

FUTBOL CAMBAZLARI HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Hünerli Ellerde Mesir yoğunluğu
YEREL

HÜNERLİ ELLERDE MESİR YOĞUNLUĞU
MAGİDER yabancı konuklara Manisa'yı anlattı
YEREL

MAGİDER YABANCI KONUKLARA MANİSA'YI ANLATTI
477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali
YEREL

477. ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ

Çatalköprü Mahallesineyeeni menfez
YEREL

ÇATALKÖPRÜ MAHALLESİNEYEENİ MENFEZ
Sarıgöl'de Kut'ül Amare zaferi kutlandı
YEREL

SARIGÖL'DE KUT'ÜL AMARE ZAFERİ KUTLANDI
Manisa Mesiri dualarla çuvallandı
YEREL

MANİSA MESİRİ DUALARLA ÇUVALLANDI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Gördes'te lise öğrencilerine meslek tanıtım semineri
YEREL

GÖRDES'TE LİSE ÖĞRENCİLERİNE MESLEK TANITIM SEMİNERİ
Geleceğin sağlıkçıları kapı kapı hasta ziyareti yaptı
YEREL

GELECEĞİN SAĞLIKÇILARI KAPI KAPI HASTA ZİYARETİ YAPTI
Manisa'da Suzan Kardeş rüzgarı
YEREL

MANİSA'DA SUZAN KARDEŞ RÜZGARI
Kula'da ertelenen 23 Nisan kutlandı
YEREL

KULA'DA ERTELENEN 23 NİSAN KUTLANDI
Alaşehir'de Ramazan hazırlıkları başladı
YEREL

ALAŞEHİR'DE RAMAZAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Daha yeşil bir Alaşehir için çalışıyorlar
YEREL

DAHA YEŞİL BİR ALAŞEHİR İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Akhisar'dan fuarda lezzet şovu
YEREL

AKHİSAR'DAN FUARDA LEZZET ŞOVU
Sağlıksız kanalizasyon hatları yenilendi
YEREL

SAĞLIKSIZ KANALİZASYON HATLARI YENİLENDİ
Halitpaşa Mahallesinin yaşayan tarihi
YEREL

HALİTPAŞA MAHALLESİNİN YAŞAYAN TARİHİ
Öğrenciler yerel yönetimi Başkan Kayda'dan öğrendi
YEREL

ÖĞRENCİLER YEREL YÖNETİMİ BAŞKAN KAYDA'DAN ÖĞRENDİ
Soma'da park ve bahçelere kadın eli değdi
YEREL

SOMA'DA PARK VE BAHÇELERE KADIN ELİ DEĞDİ
Şehzadeler HEM'in hedefi herkesi okur yazar yapmak
YEREL

ŞEHZADELER HEM'İN HEDEFİ HERKESİ OKUR YAZAR YAPMAK
Manisa'da elektrik direğinden düşen işçi öldü
YEREL

MANİSA'DA ELEKTRİK DİREĞİNDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
MUDER, yabancı öğrencilere ata sporunu tanıttı
YEREL

MUDER, YABANCI ÖĞRENCİLERE ATA SPORUNU TANITTI
Karaveliler Mahallesinin su sıkıntısı çözülüyor
YEREL

KARAVELİLER MAHALLESİNİN SU SIKINTISI ÇÖZÜLÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...