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Manisa'da yaklaşık 4 ayda 9 bin 487 kişi istihdam edildi

- İŞKUR'a kayıtlı Manisa'da 37 bin 89 işsiz bulunuyor



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısının ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in belirlediği 25 bin istihdam hedefi doğrultusunda Manisa'da yılbaşından 23 Nisan 2017 tarihine kadar 9 bin 487 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun Nisan ayı olağan toplantısı Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde, Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış konuşması yapan Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun ilan ettiği "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında 687 sayılı KHK ile getirilen teşvik ile işverenlerin alacakları her işçi için aylık 773,00 TL işveren maliyetinin düşürüldüğünü söyledi. Bu kapsamda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in de 25 bin istihdam hedefi belirlediğini hatırlatan Karameşe, 23 Nisan 2017 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 9 bin 487 istihdam sağlandığını belirterek, istihdamın artırılmasına yönelik işveren ziyaretleri ve bilgilendirme programlarının devam ettiğini vurguladı. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Sinan Aktaş ise il müdürlüğünün 2017 yılı ilk üç aylık faaliyetleri hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği konuşmasında; Manisa'da İŞKUR'a kayıtlı 37 bin 89 işsiz olduğunu, 2017 yılı ilk üç aylık dönemde özel sektörden 7 bin 37 iş talebi alındığını, kurumum aracılığıyla 2 bin 219 kişinin yerleştirildiğini, 23 Nisan 2017 tarihi itibariyle de il genelinde toplam 9 bin 487 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Aktaş, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında, 57 engelli, 22 emekli, 94 asgari ücretli/işsiz, 2 gazi, 5 şehit yakını olmak üzere toplam 180 ev ziyareti ve sanayide 205 işyeri ziyareti yapıldı. Kurumumuzun düzenlediği programlar hakkında işverenleri bilgilendirme toplantıları sonucunda, gerek ev ziyaretlerindeki vatandaşlarımızın gerekse işverenlerin talep ve önerileri alınarak, Bakanlığımıza iletildi. 2017 yılı Mart ayı sonu itibariyle il müdürlüğümüzce bin 31 katılımcının yer aldığı 422 İşbaşı Eğitim Programı, 266 katılımcının yer aldığı 14 meslek edindirme kursu, 270 katılımcının yararlandığı 11 girişimcilik eğitim programı açıldı" dedi. Aktaş, 39 kamu kurum ve kuruluşu ile 2 bin 100 kişinin istihdam edildiği Toplum Yararına Programların (TYP) 25 Nisan tarihi itibari ile başladığını da sözlerine ekledi.

(ÖND-Y)



28.04.2017 18:49:47 TSI

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