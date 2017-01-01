Hatay'da elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya, Samandağ, Kırıkhan, Hassa, Defne ve Arsuz ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Çarşamba günü, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Şark ve Ceylan Sokak'a 08:30-12:30 saatleri arasında, Altınçay Mahallesi 121, 122, 123 ve 631 sokaklara 09:00-15:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi 35 Sokak'a 09:00-17:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ne 08:30-12:30 saatleri arasında, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi Karaman, Demirkol, Çıkmaz ve Hüner sokaklarına 14:00-17:30 saatleri arasında, Akbez Mahallesi'ne10:00-15:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 412, 413 ve 443 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karaağaç ve Avcılarsuyu mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasındaenerji verilemeyecek.
(ADN-Y)
30.04.2017 09:33:09 TSI
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