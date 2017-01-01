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Havalar ısında parklara akın başladı



(Fotoğraflı)



Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de güneşli havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar soluğu parklarda aldı.

Eskişehir'de hafta sonu piknik alanları dolup taşarken, park ve bahçelerde büyük bir hareketlilik yaşandı. Sıcak hava ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, park ve bahçelere gitmeyi tercih etti. Porsuk Çayı kenarındaki park ve bahçelerdeki ağaçların gölgelerinde dinlenmeye çalıştı. Evlerinde hazırladıkları yiyecek ve içeceklerle piknik yapan vatandaşlar, oyun gruplarında çocuklarıyla doyasıya eğlenirken, keyifli bir hafta sonu geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Parklarda semaver çayı yakmak da ihmal edilmedi. Bazı vatandaşlar da, porsuk çayında balık tutmayı tercih ederken, gelin ve damatlar da Porsuk'un güzel mekanlarında fotoğraf çekildi.

(MKÖ-SÜ-Y)



30.04.2017 14:51:03 TSI

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