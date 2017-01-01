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Odunpazarı'nda 1 hafta ertelemeli 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 23 Nisan'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle 30 Nisan'a ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Odunpazarı'nda gerçekleşti. Kutlamalara aileleri ile birlikte katılan çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un da katıldığı etkinlikte, çocuklar çeşitli yarışmalarla günün tadını çıkardı. Etkinlikte açılan stantları da dikkatle inceleyen çocuklar ve aileleri, konserde söylenen şarkılara da bol bol eşlik etti. Kutlamalarda bir konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklara etkinlik boyunca bol bol eğlenmelerini tavsiye eden Başkan Kurt, kutlamalara katılan ailelere de teşekkür etti. Öte yandan etkinlik ile ilgili görüşlerini paylaşan bir diğer isim, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin de bugünün çocuklar için çok özel olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta hava muhalefetinden dolayı 23 Nisan kutlamalarını gerçekleştirememiştik. Bugün şenliğimiz kapsamında tiyatro oyunlarından animasyonlara kadar birçok etkinlik çocuklarımızla buluşuyor. Çocuklar için hazırladığımız sürpriz hediyelerimiz de olacak. Çocuklarımızın bayram ile ilgili görüşlerini resimle anlatabilmeleri için çeşitli çalışmalarımız olacak. Çocuklarımız bugün, bu vatana sahip çıkmanın ve bu vatanda yaşamanın keyfini ve heyecanını doyasıya yaşasınlar istiyoruz" şeklinde konuştu.

(AS-Y)



30.04.2017 14:51:33 TSI

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