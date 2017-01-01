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SASKİ, Havza'nın derelerini ıslah ediyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:22
SASKİ, Havza'nın derelerini ıslah ediyor
SASKİ, Havza'nın derelerini ıslah ediyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Havza'da yoğun yağışlar sonucu taşkın riski taşıyan Hamza Deresi ile 9 ve 11 Nolu derelerin ıslah çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı.
Havza'da Hamza Deresi ile 9 ve 11 Nolu Dereleri Yapım İşi İnşaatı Projesinin 4 milyon TL'ye mal olacağını belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, "İlçede taşkın riski taşıyan, Hamza Deresi ile 9 ve 11 Nolu derelerin ıslahı inşaatına 5 Ağustos 2016 tarihinde başlandı. Bu derelerin ıslahlarının tamamlanması sonucunda; Karşıyaka Mahallesi'nde 30 Eylül 2015 tarihinde meydana gelen taşkınlar sonucu oluşan ağır maddi hasarlar yaşanmayacak ve vatandaşlarımız da mağdur olmayacaklar. Yine aynı tarih de, Boyalıca Mahallesi'nde 9 Nolu derenin taşması sonucu adliye binasında meydana gelen sel baskınlarının önüne geçilecektir" dedi.
İcadiye Mahallesi'ndeki Hamza Deresinin bulunduğu bölgede ise çeşitli sosyal tesislerin bulunduğuna dikkat çeken Kamil Demircioğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile SASKİ Genel Müdürlüğü, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını birlikte yürütülmektedir. Islah çalışmalarının tamamlanmasından sonra, bu derelerin güzergahındaki yerleşim bölgelerinde, yoğun yağışlarda taşkınlar sonucu yaşanan, sel baskınları yaşanmayacaktır" diye konuştu.
Havza ilçesindeki bu derelerin ıslah çalışmalarının SASKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK katkılarıyla yaptırıldığını kaydeden Demircioğlu şunları söyledi:
"Hamza Deresi ile 9 ve 11 Nolu derelerin ıslah çalışmaları 2017 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Mayıs ayı itibari ile bu derelerin ıslahlarındaki imalatların yüzde 65'i tamamlandı. Hamza Deresinin beton imalatları tamamlanmış olup, panel çitlerinin yapım çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak. 9 ve 11 Nolu derelerin inşaat çalışmaları ise yoğun tempo da devam etmektedir."
Öte yandan, SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Adem Özkan ve Güney Bölgesi Ana Kontrolörü İnşaat Mühendisi Atilla Akın, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
(KA-MAY-SÜ-Y)

01.05.2017 16:31:41 TSI
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