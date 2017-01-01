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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Başkan Yazgı, Selime Hatun Kadın Aktivite Merkezindeki çalışmaları inceledi

02 Mayıs 2017 Salı, 16:15
Başkan Yazgı, Selime Hatun Kadın Aktivite Merkezindeki çalışmaları inceledi
Başkan Yazgı, Selime Hatun Kadın Aktivite Merkezindeki çalışmaları inceledi

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'a kazandırdığı en önemli projelerden birisi olan Selime Hatun Aktivite Merkezinin devam eden çalışmalarını inceledi.
Başkan Yazgı, Aktivite Merkezinde Aksaraylı hanımların ihtiyaç duyduğu sosyal, sportif, kültürel, mesleki anlamda her detaya yer verildiğini açıkladı. Başkan Yazgı, çocuğu olup da Selime Hatun Kadın Aktivite Merkezine gelmek isteyen hanımların, tesis içerisinde bulunan kreşlere çocuklarını bırakabileceği kaydetti. Aksaray Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan tesiste, çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Hizmet binasının modern yapısına uygun olarak bahçe içerisine yeşillendirme ve dinlenme alanları oluşturuldu. Meslek öğrenmek için merkeze gelecek olan bayanlara dinlenme alanlarıyla ferah bir ortam sağlanacak.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak şehre çok büyük projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizler bu yola çıkarken Aksarayımızı marka şehir yapacağız demiştik. Şehrimiz için büyük ve önemli projelerimiz var. İnşallah bu projelerimiz bittiği zaman hep birlikte Aksaray'a ne kadar güzel hizmetler yapıldığını görmüş olacağız" dedi.
(YC-AH-Y)

02.05.2017 16:23:54 TSI
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