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Osmaneli'de okul öncesi öğrencilerine trafik eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Osmaneli ilçesinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyonu (TUSEKON) tarafından Trafik Bilinci Kazandırma eğitimi veriliyor.

TUSEKON ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre tüm Türkiye'de aynı anda eğitime başlandı. Konu ile açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aygül Akkaya, bunun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, amacın öğrencilerin trafikte daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Akkaya, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile TÜSEKON arasında sosyal sorumluluk projesi olarak imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan trafik bilincini arttırmak ve farkındalık oluşturma amaçlı eğitimi, TÜSEKON tarafından görevlendirilen, Osmaneli sürücü kursu öğretmenlerinden Mustafa Demirkol ilk önce okul öncesi öğrencilerine ve ilkokul öğrencilerine yıl sonuna kadar tüm okullarımızda verecektir" dedi.

Eğitim programında TUSEKON temsilcisi ve aynı zamanda sürücü kursu öğretmeni Mustafa Demirkol, okul öncesi öğrencilerine trafik kurallarını anlattı ve sonrasında slayt gösterisiyle öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları izletti.

Eğitim programına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aygül Akkaya, Okul Müdürü Necip Akkanat, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Eğitim, tüm katılan öğrencilere sürücüsü kursu tarafından hazırlanan broşürlerin dağıtılmasıyla sona erdi.

(ZZ-MET-Y)



02.05.2017 17:11:56 TSI

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