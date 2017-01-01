Hatay'da elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde cuma günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mayıs Cuma günü, Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 43 ve 64 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi 121, 122, 123 ve 631 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi 309/7 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)
03.05.2017 09:24:37 TSI
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