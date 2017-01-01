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İlkokul mezunu esnaf yaşantısını kitaplaştırdı



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde esnaflık yapan Yılmaz Şit isimli vatandaş, yaşantısını 130 sayfalık kitapta topladı.

İlçeye bağlı Yünören köyünden 12 yaşında ailesiyle birlikte ilçe merkezine yerleşen Yılmaz Şit (46), bir süre serbest işlerde çalıştıktan sonra kendi imkanlarıyla ekmek fırını açtı. Böbrek yetmezliği yaşayan Yılmaz Şit'e yaşlı annesi bir böbreğini vererek oğlunun sağlığına kavuşmasına vesile oldu. Fırının bir köşesine kitaplık da açan ve aynı zamanda fakirlerin istifade etmesi için ilçede 'Askıda ekmek' uygulamasını başlatan Şit, ilkokul mezunu olmasına rağmen hayatını kaleme aldı. Çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemi yanında, köylülerinin de yaşantılarından kesitlerin bulunduğu 'İnsan Öyle Yaşar' isimli kitabını çıkartmayı başaran Şit, kalemle yazmakta zorluk çektiği için de kitabının tamamını cep telefonu kullanarak yazdı. Amacının insanlara iyiliğin önemini anlatmak olduğunu belirten Şit, "Annem beni iki kez doğurdu. İlki dünyaya getirerek, ikincisi ise bana böbreğini vererek. Bu yüzden ilk kitabımı rahmete giden canım anneme yad ederken, insanlarda iyiliğin ne denli güzel bir olay olduğunu kaleme aldığım kitabımda anlatmaya çalıştım'' dedi.

(NÇ-MSA-Y)



03.05.2017 16:50:06 TSI

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