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ORMEK'ten büyük başarı

- Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ORMEK, iki yılda 98 branşta 16 bin 222 kursiyer yetiştirdi



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da son yıllarda meslek ve sanat eğitimleri konusunda verdiği hizmet ile ilgi odağı haline gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (ORMEK) eğitim gören kursiyerlere ait çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisi açıldı.

Sanatsal ve mesleki eğitim konusunda öncülük ederek vatandaşların sanatın birçok dalıyla ilgili yeteneklerini ortaya çıkarıp hobilerini geliştirmeyi ve iş istihdamına yönelik önemli bir referans olmayı hedefleyen ORMEK, sezonun ilk sergisini Altınordu ilçesinde açtı.

Büyükşehir Belediyesi mehter takımının ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Artık koşar adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde Türkiye'de parmakla gösterilen büyükşehirlerin ilk sıralarında olacağız" dedi.



98 branşta 16 bin 22 kursiyer eğitim aldı

ORMEK şubelerinde kişisel gelişim, meslek edindirme, dil öğrenimi ve hobi başlıkları altında 98 branşta 16 bin 222 kursiyerin eğitim aldığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Bu sergilerimizi sırasıyla Fatsa ve Ünye ilçelerimizde de açacağız. Altınordu ORMEK şubemizde 2015-2016 eğitim öğretim yılında 2 bin 70 kursiyere eğitim verdik, bu yıl 35 usta öğretici ile 45 farklı branşta 2 bin 409 kursiyerle eğitime devam ediyoruz. Belediyecilik sadece teknik yatırımlardan ibaret değildir. Ordu Büyükşehir Belediyemiz, sosyal belediyeciliğin gereği olarak bu alanda da kendini hissettiren bir belediye olmuştur" şeklinde konuştu.

Başkan Enver Yılmaz, teknik projelerde de önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, "Bildiğiniz gibi altyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sadece Altınordu ilçemize bu yıl 120 km sıcak asfalt döküyoruz. Çevrenize baktığınızda ilimizdeki değişim ve dönüşümü görüyor ve takdir ediyorsunuz. Artık koşar adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyor ve bundan sonra üstyapı çalışmalarına daha da ağırlık veriyoruz. Türkiye'de parmakla gösterilen büyükşehirlerin ilk sıralarında olacağız. Son referandumda ilimizin verdiği 'Evet' oylarıyla büyükşehir belediyelerinin içerisinde 11. sırada yer aldık ve bu sonuçtan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



"İmkan varsa başarı vardır"

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkanlarla ortaya çok güzel işler çıktığına vurgu yaparak, "Öğrenmenin ve eğitimin yaşı yoktur. Beyhude vakit geçireceğimize bu işlerle uğraşmalı, azimli ve kararlı olarak çalışmalıyız. Herkesin gizli kalmış bir yeteneği olabilir. Eğitim hayatlarına bir yerde noktayı koyan gençler, kendilerini bu tür çalışmalarla geliştirebilir. Kurs almak isteyen herkese kapımız açık. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Mekan da var, eğitici ve öğretici de var. Kendisi bu imkanları hazır hale getirdi. Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış töreni yapılan konuşmaların ardından, Altınordu ORMEK binasında kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen sergi açılış törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve eşi Yeter Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Çoruh, Genel Sekreter Bülent Civelek, İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Yıldırım, OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, protokol üyeleri, ORMEK kursiyerleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(MAK-SLH-Y)



03.05.2017 17:19:43 TSI

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