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Mut, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne hazır

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:41
Mut, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne hazır
Mut, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne hazır

(Fotoğraflı)

Hasan Çetin
MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde, 55'incisi düzenlenecek olan Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları tamamlandı.
İlki 1962 yılında yapılan ve bu yılda 55'incisi düzenlenecek olan Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, 2526 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Festival etkinlikleri kapsamında, konserler, sergiler, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.
Festivale yurt dışı ve yurt içinden önemli konukları davet ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, 25 Mayıs Perşembe günü Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda saat 14.00'de festival açılışının ardından, Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisi, kayısı yeme yarışması, Dilek Havuzu'na kayısı dökülmesi, sergi ve resim sergisi açılışları yapılacağını, akşam bölümünün birinci günü ise Musa Eroğlu Sevgi Parkı'nda, Ali Rıza Yılmaz, Güliz Ayla ve Mabel Matiz, ikinci gününde ise Savaş Korkmaz, Özgür Şahinsoy, Necdet Kaya ve Atiye'nin sahne alacağını söyledi.
(HSÇ-Y)

04.05.2017 09:50:19 TSI
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