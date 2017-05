YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ülkü ocaklarından Muş'a kitap bağışı

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 3 Mayıs Türkçüler günü münasebetiyle Muş'a kitap bağışında bulundu.

Muş'a kitap gönderdiklerini belirten Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Silahlı, "Okumak her kesin ve her kesimin hakkıdır. Okuyan her fert gelecek için büyük bir mihenk taşıdır. Ben dilerim ki göndermiş olduğumuz bu kitaplar kardeşlerimizi güldürsün. Bu anlamlı projeleri elimizden geldiğince arttırmak arzusundayız. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

04.05.2017 13:19:07 TSI

