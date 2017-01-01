Ülkü ocaklarından Muş'a kitap bağışı
(Fotoğraflı)
Fatih Ak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 3 Mayıs Türkçüler günü münasebetiyle Muş'a kitap bağışında bulundu.
Muş'a kitap gönderdiklerini belirten Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Silahlı, "Okumak her kesin ve her kesimin hakkıdır. Okuyan her fert gelecek için büyük bir mihenk taşıdır. Ben dilerim ki göndermiş olduğumuz bu kitaplar kardeşlerimizi güldürsün. Bu anlamlı projeleri elimizden geldiğince arttırmak arzusundayız. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
(MŞ)
04.05.2017 13:19:07 TSI
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