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Belediye başkanları Osmaneli'de bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Bilecik il ve ilçelerinin belediye başkanlarının bu ayki toplantısı Osmaneli ilçesinde yapıldı.

Her ay bir ilçede, Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında yapılan belediye başkanları toplantısının bu ay Osmaneli Belediyesi ev sahipliği yaptı. Osmaneli Belediyesi Necla Hanım konağında yapılan toplantıya Bilecik Valisi Süleyman Elban, Osmaneli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri, Gölpazarı, Osmaneli, İnhisar, Yenipazar, Dodurga, Vezirhan, Bayırköy belediye başkanları katıldılar. Toplantıya katılan belediye başkanları, ilçe ve beldelerinde yapmış oldukları hizmetleri ve uygulayacakları projeleri anlattılar. Belediye hizmetleri konusunda birbirleri ile görüş alışverişinde bulunan başkanlar, bürokraside yapılması gereken işlerle ilgili Vali Elban'ı bilgilendirdiler.

Belediye Başkan Şahin, toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sayın Valimiz Süleyman Elban'a Kaymakamımız Edip Çakıcıya ve belediye başkanları arkadaşlarımızı evimizde misafir ettik. Sağ olsunlar kendileri geldiler, bize şeref verdiler, bizi onurlandırdılar. Başta Osmaneli halkı adına her birisine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Şahin, Bilecik Valisi Süleyman Elban'a Kaymakam Edip Çakıcıya ve katılan belediye başkanlarına imalatı Osmaneli'de yapılan çeşitli ebatlardaki kuka tespihlerden hediye etti.

(ZZ-MET-Y)



05.05.2017 10:54:48 TSI

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