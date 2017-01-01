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Havran Anadolu Lisesi'nden TÜBİTAK 4006 bilim fuarı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Havran Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Sergi izleyicilerden tam not aldı.

20 adet bilimsel projenin sergilendiği fuarda ziyaretçiler, yapılan çalışmalara yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin hazırladıkları projeleri detaylı olarak anlattığı fuarda özellikle şu projeler ilgi çekti. Yağla soğutulan bilgisayar, kaç şekerli olsun, hidrolik asma köprü, İstanbul' un Fethinin maketli tasviri ve akıl oyunları gibi projelerde 45 öğrenci ve 18 öğretmen görev aldı. İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz ve protokol üyeleri ziyaret sonrası Havran Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerinin İngilizce olarak hazırladığı okul tanıtım videosunu birlikte izledikten sonra çalışmada emeği geçenleri tebrik ederek okuldan ayrıldı. Açılışa Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Koç, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(EME)



05.05.2017 15:14:06 TSI

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