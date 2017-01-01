YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Diyarbakır Bilfen Okulları'ndan 'Peygamber sevgisi' paneli

Diyarbakır Bilfen Okulları'ndan 'Peygamber sevgisi' paneli



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bilfen Okulları tarafından 'Peygamber sevgisi' paneli düzenleniyor.

Okul Yönetim Kurulu Başkanı Karakoç, öğrenciler arasında iki etaplı yarışma düzenlediklerini ve ayrıca okullarında konferans verileceğini de söyledi. Öğrenciler arasında iki etaptan oluşan yarışmaların yanı sıra 'Peygamber sevgisi' konulu seminer düzenleneceği belirtildi. Diyarbakır Bilfen Okulları ve Karakoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, Sur İlçe Müftülüğü'nde görevli vaiz Ömer Aytaş tarafından verilecek konferansın 18 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'da okulun konferans salonunda yapılacağını kaydetti. Karakoç, "Dindar, ahlaklı ve adil bir nesil yetiştirmek zorundayız. Bunun için en iyi örnek de kutlu peygamberimizdir. Peygamberimizin eşsiz ahlakını ve sevgisini bu yaştan itibaren çocuklarımıza benimsetmemiz lazım. Bugün yaşadığımız toplumsal manevi hastalığın tedavisi budur. Bu amaçla iki etaplı yarışmada da düzenledik. Şiir, kompozisyon, mektup ve hadis ezberlemeden oluşan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendireceğiz" dedi.

İlk yılında TEOG'da başarı

Karakoç, Diyarbakır'daki ilk faaliyet yılları olmasına rağmen TEOG sınavında büyük başarı sağladıklarını kaydetti. Karakoç, toplam 170 öğrencinin 7 kategoride tüm soruları doğru bildiğini ifade ederek bu durumun kendileri için başarı olduğunu dile getirdi. Kararoç, "Okulumuzun gerek uzman ve deneyimli eğitimci kadrosunun sağladığı kalite, gerekse bölgenin en iyisi haline getirdiğimiz fiziki koşulları ve imkanları talebin artmasını sağladı" diye diye konuştu.

(İHA-AKK-Y)



06.05.2017 12:35:20 TSI

NNNN

